La barriera tra Israele e la Striscia di Gaza (Foto: Wikipedia)

16 Ott 2023

Crisi Israele - Gaza, Cpj: almeno 12 giornalisti uccisi

Il "Comitato di protezione dei giornalisti" rende noto che altri due cronisti sono attualmente considerati dispersi.

Sono almeno 12 i giornalisti uccisi durante gli otto giorni di conflitto dopo l'attacco di Hamas. Lo ha riferito il "Comitato di protezione dei giornalisti" (Cpj) citato da Haaretz secondo cui altri due sono attualmente considerati dispersi.



«Il Cpj - ha detto Sherif Mansour coordinatore dell'organizzazione per il Medio Oriente e il Nord Afica - sottolinea che i giornalisti sono civili che fanno un lavoro importante durante tempi di crisi e non devono essere presi di mira dalle parti in guerra». (Ansa, 15 ottobre 2023)