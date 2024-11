La locandina dell'evento

04 Nov 2024

'Democracy Alive', il 6 novembre incontro a Bruxelles

Appuntamento dalle 9 alle 17 per discutere di minacce alla libertà dei media, elezioni nell'era dell'intelligenza artificiale, ascesa dell'estrema destra sia in Europa che nel contesto delle presidenziali Usa. Fra i relatori anche il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.

Le minacce alla libertà dei media in Europa; le elezioni nell'era dell'intelligenza artificiale; l'ascesa dell'estrema destra sia in Europa che nel contesto delle presidenziali statunitensi. Sono alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell'incontro 'Democracy Alive' in programma a Bruxelles mercoledì 6 novembre 2024, dalle 9 alle 17.



Organizzato da European Movement International (Emi) in collaborazione con stakeholder e organizzazioni internazionali, il vertice riunirà leader politici, accademici, parti sociali, ong e società civile organizzata per discutere dello stato in cui versa la democrazia in Europa e definire strategie per contrastare al meglio le minacce che la Ue è chiamata ad affrontare.



Con Guy Verhofstadt, presidente del Movimento Internazionale Europeo, interverranno, fra gli altri, il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani, Valeria Ronzitti, vicepresidente di Emi e segretaria generale di Sgi Europe, la giornalista Shada Islam, la direttrice della Efj Renate Schroeder, Vera Jourova, commissaria per i Valori e la Trasparenza e vicepresidente uscente della Commissione Europea.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web europeanmovement.eu.