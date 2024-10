La copertina del libro

15 Ott 2024

'La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia': il 29 ottobre in Fnsi la presentazione del volume

Nel libro, a cura di Nella Condorelli, sono presenti i contributi di Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Anna Di Salvo, Silvia Garambois, Franco Garufi, Franco La Magna, Stefania Mazzone, Giusi Milazzo, Maria Lombardo, Stefania Rimini, Maria Rizzarelli e Giulia Squillaci. A introdurre l’incontro: Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, e il presidente Vittorio di Trapani.

Sarà presentato martedì 29 ottobre 2024 alle 10, presso la sede della Federazione nazionale della Stampa italiana (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) il libro collettaneo a cura di Nella Condorelli ‘La città e le sue ombre. Maria Giudice in Sicilia’ (Algra Editore).



L’obiettivo del volume, frutto del convegno di studi ‘Maria Giudice. Il suo tempo, la sua storia’, tenuto presso l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania il 9 maggio 2023, è quello di illuminare la figura di Maria Giudice, piemontese, personalità politica tra le più importanti del ’900, celebratissima al suo tempo, oggi dimenticata o citata solo per la figlia, la scrittrice Goliarda Sapienza. Il libro racconta gli anni di Maria in Sicilia con un focus su Catania, dal 1919 al 1941, intrecciando due invisibilità: la donna e la città. Nel testo sono presenti i contributi di Maria Rosa Cutrufelli, Laura Delli Colli, Anna Di Salvo, Silvia Garambois, Franco Garufi, Franco La Magna, Stefania Mazzone, Giusi Milazzo, Maria Lombardo, Stefania Rimini, Maria Rizzarelli e Giulia Squillaci.



I saluti all’inizio dell’incontro saranno di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e del presidente Vittorio di Trapani. Introdurrà e modererà il dibattito Laura Delli Colli (presidente Sngci). Interverranno poi Nella Condorelli, Giusi Milazzo (Segretaria Sunia Sicilia) e Maria Lombardo (giornalista La Sicilia), mentre le conclusioni saranno affidate a Silvia Garambois (giornalista, consigliera Fnsi).