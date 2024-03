Il 25 marzo 2024 webinar di Fnsi e Amnesty International (Foto: ImagoEconomica - Ai Mid)

22 Mar 2024

'Denunciare le violazioni dei diritti umani nelle aree di crisi', il 25 marzo webinar di Fnsi e Amnesty

Il corso di formazione online, organizzato in collaborazione con ForMedia propone un momento di riflessione e approfondimento sulla situazione in Sahara occidentale, Iran e Afghanistan.

'Denunciare le violazioni dei diritti umani nelle aree di crisi: Sahara occidentale, Iran e Afghanistan' è il titolo del corso di formazione in programma solo online lunedì 25 marzo 2024, dalle 9 alle 12.



Organizzato nell'ambito del protocollo sottoscritto a dicembre 2023 da Amnesty International Italia e Federazione nazionale della Stampa italiana, in collaborazione con ForMedia, il webinar propone un momento di riflessione e approfondimento a partire dalle testimonianze di chi ha vissuto o documentato in prima persona le violazioni dei diritti umani in aree di crisi, soffermandosi in particolare sulle difficoltà del lavoro di racconto e denuncia in Sahara occidentale, in Iran e in Afghanistan.



Relatori e relatrici saranno: Mohamed Dihani, giornalista; Zara Tofigh, giurista; Martina Chichi, giornalista.



Ai partecipanti tre crediti non deontologici. Iscrizioni tramite formazionegiornalisti.it entro il 24 marzo.