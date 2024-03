La locandina del seminario

18 Mar 2024

'Donne, rappresentazione e linguaggio per una cultura del rispetto': il 21 marzo incontro in Fnsi

Ad aprire il seminario di formazione i saluti di Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti

“Le parole e l’immagine riflessa - Donne, rappresentazione e linguaggio per una cultura del rispetto”: è questo il titolo del convegno in programma giovedì 21 marzo 2024 dalle 9:30 alle 13:30, presso la sala Walter Tobagi nella sede della Fnsi (Via delle Botteghe Oscure 54, Roma).



Il corso di formazione, organizzato dalla Cpo della Federazione nazionale Stampa italiana, in collaborazione con ForMedia, nasce come confronto con le professioniste e i professionisti del cinema, della televisione, dell’audiovisivo, per ragionare di comunicazione a 360 gradi: film, serie tv, podcast, piattaforme.



Ad introdurre l’incontro i saluti di Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, la moderatrice sarà Mara Pedrabissi (presidente Cpo Fnsi). Fra i relatori previsti: Elisa Giomi (Commissaria Agcom), Graziella Priulla (sociologa dei processi culturali e scrittrice), Maria Pia Ammirati (scrittrice e direttrice di Rai Fiction), Elena Capparelli (direttrice RaiPlay), Roberta Balzotti (coordinatrice Cpo Usigrai), Serena Bersani (presidente GiULiA Giornaliste), Karina Laterza (presidente Cpo Rai), Flaminia Saccà (Università La Sapienza, presidente Osservatorio Step – Manifesto di Venezia), Alessandra Mancuso (coordinamento Cpo Fnsi), Ilaria Ravarino (Giornalista Il Messaggero), Astrid De Berardinis (vice presidente Women in Film, Television & Media Italia), Laura Delli Colli (presidente del sindacato nazionale giornalisti cinematografici), Paola Randi (regista e sceneggiatrice, gruppo pari opportunità 100 autori), Tiziana Ferrario (giornalista e scrittrice), Luigia Ierace (coordinamento Cpo Fnsi), Marco Pontecorvo e Gianmarco Saurino (regista e attore protagonista della Fiction Rai "Per Elisa. Il caso Claps”), Gildo Claps (fratello di Elisa Claps) e Mariagrazia Zaccagnino (giornalista e autrice del libro "Sono io Elisa Claps. Nei diari inediti sogni e speranze di una vita interrotta: La persona oltre il caso”).



Per chi non si è precedentemente registrato sulla piattaforma della formazione dei giornalisti sarà possibile seguire l’incontro via streaming sulla pagina Facebook della Cpo Fnsi.