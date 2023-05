La copertina del numero del Salvagente in uscita a fine maggio 2023

08 Mag 2023

Di Trapani: «Inquietante che il Codacons invochi il blocco preventivo di un articolo del Salvagente»

L'associazione per la tutela dei diritti dei consumatori ha chiesto all'Antitrust di inibire la pubblicazione sul prossimo numero del settimanale di un servizio contenente un test comparativo sugli olii d'oliva. «Metodi che contrastano con la Costituzione italiana», dice il presidente Fnsi.

«Invocare il blocco preventivo di un articolo è inquietante: metodi che riportano a epoche storiche oramai superate e che contrastano con la Costituzione italiana. È quello che sta accadendo a Il Salvagente: il Codacons ha chiesto all'Antitrust di bloccare la pubblicazione di un articolo, che contiene un test comparativo sugli olii extravergine d'oliva».



Il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani, interviene così sulla vicenda denunciata dallo stesso mensile diretto da Riccardo Quintili all'indomani della pubblicazione sul sito web del Condacons del comunicato con cui l'associazione rende noto di aver chiesto all'Antitrust "in via preliminare di inibire la pubblicazione dell'articolo della rivista Il Salvagente di fine maggio 2023", invocando fra l’altro un presunto conflitto di interessi.



«Curioso – rileva Di Trapani – che questa richiesta arrivi da chi per statuto dovrebbe difendere i consumatori. Ad ogni modo siamo certi che nessuno pensi di disporre il sequestro preventivo di un'inchiesta giornalistica».