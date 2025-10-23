Eletto il nuovo Cdr della redazione Rai slovena

25 Nov 2025

Eletto il nuovo Cdr della redazione Rai slovena

I componenti saranno Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak.

«Da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025 si sono svolte, nella redazione slovena della sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia, le elezioni per il rinnovo del CDR composto da tre membri». Lo si legge in una nota pubblicata sul suo sito web dall’Assostampa Friuli-Venezia Giulia martedì 25 novembre 2025.



Il comunicato prosegue:S «i sono candidati Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak. Gli aventi diritto al voto erano 20 e hanno votato in 17.



Voti ricevuti:



Barbara Ferluga: 13

Nicola Filipović Grčić: 9

Valentina Oblak: 9

Schede bianche: 1

Schede nulle: 0



La commissione elettorale, composta da Peter Gergolet, Elisabetta Tomsič e Niko Štokelj, certifica che risultano eletti nel comitato sindacale: Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak». (anc)