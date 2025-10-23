CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Eletto il nuovo Cdr della redazione Rai slovena
Cdr 25 Nov 2025

Eletto il nuovo Cdr della redazione Rai slovena

I componenti saranno Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak.

«Da venerdì 21 a domenica 23 novembre 2025 si sono svolte, nella redazione slovena della sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia, le elezioni per il rinnovo del CDR composto da tre membri». Lo si legge in una nota pubblicata sul suo sito web dall’Assostampa Friuli-Venezia Giulia martedì 25 novembre 2025.

Il comunicato prosegue:S «i sono candidati Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak. Gli aventi diritto al voto erano 20 e hanno votato in 17.

Voti ricevuti:

Barbara Ferluga: 13
Nicola Filipović Grčić: 9
Valentina Oblak: 9
Schede bianche: 1
Schede nulle: 0

La commissione elettorale, composta da Peter Gergolet, Elisabetta Tomsič e Niko Štokelj, certifica che risultano eletti nel comitato sindacale: Barbara Ferluga, Nicola Filipović Grčić e Valentina Oblak». (anc)

@fnsisocial
Cdr
18 Nov 2025
Cdr Tgr Lombardia: «A Milano assemblea interrotta per la presenza di persone esterne alla redazione»
Cdr
17 Nov 2025
Trieste, Cdr Tgr Rai Friuli - Venezia Giulia: «Dal sindaco un insulto gratuito e inaccettabile»
Cdr
17 Nov 2025
Tgr Lombardia, l'assemblea: «Metodi violenti dal segretario Unirai»
 Le altre news

Articoli correlati

Fnsi18 Nov 2025
Contratto Fnsi - Fieg, le iniziative delle Associazioni regionali di Stampa a sostegno dello sciopero
Fnsi16 Nov 2025
Comunicato sindacale Fnsi sullo sciopero del 28 novembre
Fnsi15 Nov 2025
Pubblicare un comunicato sindacale non è una scelta dei direttori, ma un obbligo contrattuale
La polemica14 Nov 2025
Il premier albanese Edi Rama contro Jacopo Matano, solidarietà al collega da Usigrai e Cdr Tg3
Cdr24 Ott 2025
Milano, Cdr Tgr Lombardia con Usigrai: «Diretta interrotta da un assessore. Ora dobbiamo guardarci dalle istituzioni?»
Vertenze23 Ott 2025
Il Tirreno, Fnsi: «Vicini al collega del Cdr sospeso dall'azienda e alla lotta dell'Ast»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits