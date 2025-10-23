Il centro di produzione Rai in corso Sempione a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

17 Nov 2025

Tgr Lombardia, l'assemblea: «Metodi violenti dal segretario Unirai»

I giornalisti: «Componenti del Cdr minacciati singolarmente per iscritto». La solidarietà dell'Alg, che «resta a disposizione per qualsiasi iniziativa utile a tutela dei colleghi».

L'assemblea di redazione della Tgr Lombardia convocata ad horas su richiesta di un terzo dell'organico esprime «piena solidarietà e appoggio ai componenti del Comitato di redazione minacciati singolarmente per iscritto, in una mail inviata all'intera redazione, di azioni "anche di carattere personale, per la tutela di ogni diritto leso compreso l'azione di risarcimento dei danni" da parte del segretario di Unirai».



«I metodi violenti - si spiega in una nota - non fanno parte della storia di questa redazione e dei giornalisti della Rai. Non possiamo accettare che soggetti esterni alla redazione provino a imporre con intimidazioni e azioni legali la loro presenza a un'assemblea convocata dal Cdr della Tgr Lombardia». Il documento è stato approvato con 34 voti favorevoli e 1 contrario.



Alg: «Disdicevoli gli attacchi Unirai al Cdr della Tgr Lombardia». Fnsi: «Vicinanza ai colleghi»



«Alcuni giornalisti sindacalisti aderenti a Unirai, sigla non firmataria del contratto vigente nel servizio pubblico, hanno annunciato azioni legali contro singoli rappresentanti dei lavoratori dell'Usigrai». Così l'Associazione Lombarda dei Giornalisti in una nota pubblicata sul proprio sito web.



«Minacciare così colleghi sindacalisti non è solo disdicevole, ma delinea chiaramente la cifra di chi, a tutti i costi, vuole imporre la propria linea. Valori, i loro, che non fanno parte della cultura che da sempre contraddistingue, invece, la Federazione nazionale della Stampa italiana, a partire dalle corrette relazioni tra colleghi», commenta il presidente dell'Alg Paolo Perucchini.



«Ai colleghi del Cdr della Tgr Lombardia e alle giornaliste e ai giornalisti della redazione di Milano va la piena solidarietà di tutta l'Alg, che resta a disposizione per qualsiasi iniziativa utile a tutela dei colleghi», conclude il sindacato regionale.



Vicinanza al Cdr e alla redazione da parte della Federazione nazionale della Stampa italiana.