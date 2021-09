Fanpage, Sugc e Fnsi: «In piazza contro gli attacchi alla libertà di stampa»

24 Set 2021

Il segretario regionale Claudio Silvestri e il consigliere nazionale Gerardo Ausiello in visita alla redazione per portare la solidarietà del sindacato e per garantire ogni supporto contro il sequestro dell'inchiesta sull'ex sottosegretario Claudio Durigon e i fondi della Lega disposto dal Tribunale di Roma.

Il segretario del Sindacato unitario giornalisti della Campania, Claudio Silvestri, e il consigliere nazionale della Fnsi, Gerardo Ausiello, si sono recati questa mattina presso la redazione di Fanpage per portare la solidarietà del sindacato dei giornalisti e per garantire ogni supporto contro il sequestro dell'inchiesta sull'ex sottosegretario Claudio Durigon e i fondi della Lega disposto dal Tribunale di Roma.



Il condirettore Adriano Biondi ha garantito la presenza di Fanpage al Consiglio nazionale della Fnsi che si terrà in piazza Montecitorio il prossimo 7 ottobre e al quale parteciperanno anche i colleghi di Report.



«Il sequestro chiesto dalla Procura di Roma dopo una querela presentata dal comandante generale della Guardia di finanza Giuseppe Zafarana è un attentato alla libertà di stampa. Un atto preventivo abnorme e incomprensibile che colpisce un diritto costituzionale che è garanzia necessaria per la vita di una democrazia. Per questo chiediamo un intervento urgente del ministro della Giustizia», hanno affermato Silvestri e Ausiello.