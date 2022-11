La denuncia sui social di quanto accaduto all'aeroporto di Ciampino

21 Nov 2022

«Fermati per aver raccontato la protesta contro i jet di lusso a Ciampino», la denuncia di due cronisti

Sabato 19 novembre Valerio Renzi di Fanpage e Mattia Fonzi, freelance e ricercatore per Openpolis, si trovavano allo scalo romano dove era in corso un blitz ambientalista. Il loro racconto dell'accaduto, la solidarietà del sindacato, l'annuncio di Nicola Fratoianni, che sul caso presenterà un'interrogazione.

«Fermati per aver raccontato la protesta contro i jet di lusso a Ciampino». Questa la denuncia di due cronisti, Valerio Renzi di Fanpage e Mattia Fonzi, freelance e ricercatore per Openpolis, che sabato 19 novembre 2022 si trovavano allo scalo romano dove era in corso un blitz ambientalista.



«Vediamo da lontano, da dietro la rete, i poliziotti portare via i ragazzi di peso e caricarli su una camionetta – riporta fra l'altro Renzi –. Per documentare cosa accade, mostrando il tesserino alla porta e dopo aver insisto per mezz'ora, entro nell'area antistante il gate. Qui vengono portati i manifestanti che si trovavano all'interno del terminal. Qualche momento di tensione, spintoni e urla. Intanto anche chi si trova fuori viene circondato dalle forze dell'ordine e successivamente trasferito nell'area d'ingresso del terminal. Cominciano a questo punto per gli attivisti lunghe ore di fermo. Più di quattro ore, in alcuni casi sei, che abbiamo condiviso anche noi giornalisti».



Su Twitter il racconto di Mattia Fonzi, che spiega anche: «Stamattina sono stato a una manifestazione di attivisti e attiviste climatici a Ciampino. È stato bloccato il terminal dei jet privati». Con lui, aggiunge, «c'erano altri giornalisti e giornaliste. Siamo stati bloccati anche noi. A tutti, manifestanti e stampa, è stato rilasciato un verbale di denuncia, dove ci accusano di 3 capi di imputazione. È stata caricata anche la stampa, oltre ai manifestanti, immotivatamente».



Sulla vicenda si registra l'intervento del deputato e segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che su Facebook annuncia un'interrogazione parlamentare sull'accaduto ed esprime «solidarietà e vicinanza ad attivisti e giornalisti coinvolti».



Un episodio che la Federazione nazionale della Stampa italiana stigmatizza con forza. «A nessun cronista – rileva il sindacato – non può essere impedito di svolgere il proprio lavoro che, lo ricordiamo, è garantito dalla Costituzione e viene svolto nell'interesse dei cittadini ad essere informati».



E, sempre su Twitter, il presidente Giulietti commenta: «I cronisti che hanno seguito la manifestazione di Ciampino hanno esercitato il diritto di cronaca, in caso di denuncia saremo a loro disposizione in ogni sede».