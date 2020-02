Associazioni | 26 Feb 2020 CONDIVIDI:

Ferruccio de Bortoli vicepresidente della Società Dante Alighieri

Andrà a comporre l'ufficio di presidenza dell'ente che opera a sostegno del programma di rilancio della cultura italiana nel mondo assieme al linguista Luca Serianni e al giornalista ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta.

Il giornalista Ferruccio De Bortoli (Foto: commons.wikimedia.org)

Ferruccio De Bortoli, giornalista, scrittore, già direttore del 'Corriere della Sera' e del 'Sole 24 Ore', è stato nominato vicepresidente della Società Dante Alighieri, su proposta del presidente Andrea Riccardi. Assieme al linguista Luca Serianni e al giornalista ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta già direttore del 'Tempo', De Bortoli andrà a comporre l'ufficio di presidenza della 'Dante' che opera a sostegno del programma di rilancio della cultura italiana nel mondo.



La Società Dante Alighieri è presente in 77 Paesi con 7.000 docenti per 3.300 corsi di lingua destinati a 150.000 studenti. «Per me – ha dichiarato De Bortoli – è un grande onore far parte di quella che considero la più illustre e rappresentativa istituzione italiana preposta alla promozione del Sistema Paese soprattutto in un momento così complesso per la nostra storia». (Adnkronos)