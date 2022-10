Firenze, aggredita troupe di Striscia la notizia. Denunciato 37enne (Foto: @_Carabinieri_)

26 Ott 2022

Firenze, aggredita troupe di 'Striscia la notizia'. Denunciato 37enne

L'uomo avrebbe insultato e spintonato, martedì 25 ottobre in via Ricasoli, un giornalista fotoreporter del programma di Canale 5: non voleva essere etichettato come "venditore abusivo". Identificato dai carabinieri è stato denunciato in stato di libertà in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Denunciato un 37enne marocchino che avrebbe insultato e spintonato un giornalista fotoreporter del programma televisivo di "Striscia la Notizia" di Canale 5: non voleva essere etichettato come "venditore abusivo". Il fotoreporter sarebbe rimasto vittima di una aggressione martedì 25 ottobre, intorno alle 17, in via Ricasoli a Firenze, nel corso di videoriprese realizzate per documentare la presenza di venditori ambulanti di stampe nel centro storico. Il giornalista sarebbe stato spintonato dal marocchino che, dopo aver tentato di colpirlo con dei pugni, gli avrebbe strappato la telecamera, sottraendosi all'intervista e dileguandosi a piedi.



L'attività investigativa dei carabinieri ha consentito di identificare rapidamente il presunto autore nel marocchino 37enne con precedenti ma regolare sul territorio nazionale. Lo straniero si sarebbe giustificato riferendo che la sua attività era legittima, benché modesta, ma la troupe televisiva avrebbe insistito per farlo passare come un venditore abusivo. La telecamera asportata, recuperata e restituita alla troupe ed il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per furto con strappo, in attesa dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria. (Adnkronos)