Una veduta di Cles (Foto: Syrio da commons.wikimedia.org)

11 Dic 2023

Fnsi con Assostampa, Gus e Odg Trentino: «Il Comune di Cles rispetti la legge 150 del 2000»

I rappresentanti dei giornalisti: «Da annullare il bando pubblico di conferimento dell'incarico di responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa».

«In merito al bando pubblico del Comune di Cles di conferimento dell'incarico di responsabile del notiziario comunale e di addetto stampa, Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Gruppo Uffici Stampa, Sindacato e Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige ricordano all'amministrazione comunale il rispetto della legge 150 del 2000 sugli uffici stampa pubblici ed il contratto del profilo del giornalista pubblico PAT in vigore da ottobre 2020 e vigente in tutta la Provincia Autonoma di Trento, come ribadito in sede APRAN dal presidente Alessandro Baraccetti e dal direttore del dipartimento del personale PAT Luca Comper. Presupposti giuridico-contrattuali alla base della elaborazione di qualsiasi bando». È quanto si legge in una nota diffusa lunedì 11 dicembre 2023.



I rappresentanti dei giornalisti, prosegue il comunicato, «chiedono l'annullamento immediato del bando ed una sua riformulazione perché il compenso è troppo basso per tutti i compiti richiesti; perché, come è disegnato il bando, il confine tra lavoro autonomo e subordinato è borderline e quindi configurabile come lavoro dipendente, ancorché a tempo determinato; infine inquadrare un direttore in regime di lavoro autonomo appare una fattispecie anomala rispetto alle previsioni della contrattazione nazionale di lavoro giornalistico».