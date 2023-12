Palazzo Doria-Tursi, sede del Comune di Genova (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Dic 2023

Genova, Assostampa, Gruppo Cronisti e Odg: «Amministrazione comunale limita il diritto di cronaca. Inaccettabile»

I rappresentanti regionali dei giornalisti: «Alla Polizia Locale è stato detto di non parlare con i reporter, i quali, per avere qualsiasi tipo di informazione sull'attività svolta dagli agenti, devono passare dall'assessore Antonino Gambino».

«La Polizia Locale di Genova non può più parlare con i giornalisti i quali, per avere qualsiasi tipo di informazione sull'attività svolta dagli agenti, devono passare dall'assessore comunale Antonino Gambino. È quanto si sono sentiti dire i cronisti genovesi che hanno contattato negli ultimi giorni la Polizia Locale per avere informazioni su quanto accade in città e sugli interventi: dagli incidenti stradali all'attività di polizia giudiziaria». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso il 10 dicembre 2023 da Associazione Ligure dei Giornalisti, Ordine dei Giornalisti della Liguria e Gruppo Cronisti Liguri.



Le associazioni regionali, dopo la premessa di aver sempre avuto «un ottimo rapporto di collaborazione con la Polizia Locale di Genova», denunciano e condannano «con forza un comportamento totalmente inaccettabile da parte dell'amministrazione comunale genovese. Atteggiamento che limita il diritto di cronaca, colpisce il diritto dei cittadini di essere informati, imbavaglia l'informazione e azzera totalmente il flusso di comunicazione - sempre esistito - tra la stampa genovese e la Polizia Locale del capoluogo ligure».