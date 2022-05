Fondo pensione complementare, dal 20 maggio si vota per il rinnovo di Cda e Collegio dei Sindaci

12 Mag 2022

Fondo pensione complementare, dal 20 al 24 maggio le elezioni per il rinnovo di Cda e Collegio dei Sindaci

Hanno diritto di voto tutti i giornalisti che risultano iscritti alla data del 31 dicembre 2021. Si potrà votare solo online. L'elenco dei candidati che hanno ottenuto il numero di firme di sostegno previste e il video tutorial su come si vota.

Nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 maggio 2022 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindaci del nostro Fondo.



Hanno diritto di voto tutti i giornalisti che risultano iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2021. Si potrà votare dalle ore 9 del 20 maggio alle ore 18 del 24 maggio 2022. È previsto soltanto il voto elettronico così come esclusivamente per via telematica avverranno le operazioni gestite e controllate dalla Società ID Technology.



Per tutta la durata delle votazioni si potrà utilizzare l'indirizzo di posta elettronica supporto-eligo@evoting.it per inoltrare richieste di supporto al voto.



Si ricorda che una volta entrati nel sistema di voto bisognerà innanzitutto richiedere il CERTIFICATO ELETTORALE e poi si potrà entrare nella CABINA ELETTORALE, dove si troverà la scheda con l'elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati alle cariche di amministratore e di sindaco revisore.



Si potranno indicare quattro preferenze per il Consiglio di amministrazione e una sola preferenza per il Collegio dei Sindaci.



Questo l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati che hanno ottenuto il numero di firme di sostegno previste (minimo 250 firme):



Per il Consiglio di amministrazione:

Boni Valerio;

Dragoni Giovanni;

Lo Conte Marco;

Marani Alessia;

Rho Edmondo;

Romagnoli Enrico;

Stella Tiziana;

Varagona Vincenzo.



Per il Collegio dei Sindaci:

Chianese Giuseppe;

Lupi Francesco Maria;

Pedullà Renato;

Sbardellati Andrea.



