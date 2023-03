Francia, il sindacato dei giornalisti lancia allerta sulle violenze della polizia

Francia, il sindacato dei giornalisti lancia l'allerta sulle violenze della polizia

Il Syndicat national des journalistes ha posto l’attenzione sugli «ostacoli alla libertà di informare» dei cronisti durante le manifestazioni contro la riforma delle pensioni.

Il Syndicat national des journalistes (SNJ), prima organizzazione sindacale dei giornalisti di Francia, ha lanciato un'allerta al 'Defenseur des Droits' - organismo indipendente francese incaricato di vegliare al rispetto dei diritti fondamentali della Francia - in merito alle violenze delle forze dell'ordine nei confronti dei giornalisti durante le manifestazioni contro la riforma delle pensioni.



In una missiva rivolta all'attuale 'Défenseure des Droits', Claire Hédon, il sindacato allerta sulle «violenze e ostacoli alla libertà di informare di cui sono vittime i giornalisti che garantiscono la copertura delle manifestazioni contro la riforma delle pensioni», riferiscono gli avvocati di SNJ, William Bourdon e Vincent Brengarth.



I legali chiedono inoltre l'avvio di indagini su «azioni perfettamente contrarie agli standard democratici più elementari», ma anche l'intervento del Difensore dei Diritti «per garantire ai giornalisti i mezzi di assicurare la loro missione nonché la loro sicurezza fisica durante le manifestazioni».



I legali denunciano arresti «arbitrari» e «brutali» di giornalisti, in particolare, il caso di due collaboratori del sito di informazione Le Média, fermati il 17 marzo, mentre «si limitavano ad esercitare la loro professione». Uno dei due sarebbe stato posto in stato di fermo e liberato dopo 48 ore. Durante l'arresto, una giornalista sarebbe stata afferrata al collo da un agente CRS, «nonostante lei, senza fiato, gridasse che non riusciva a respirare», secondo la lettera.

Ieri, intervenendo in parlamento, la premier, Elisabeth Borne, ha detto che le forze dell'ordine hanno un «dovere di esemplarità» dinanzi alle proteste, mentre sindacati, magistrati e gauche denunciano violenze da parte della polizia. (Ansa, 22 marzo 2023).