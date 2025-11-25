CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Operazioni militari dell'esercito israeliano in Palestina (Foto: ImagoEconomica via Idf)
Internazionale 21 Gen 2026

Gaza, auto colpita da raid Israele. Cinque vittime tra cui tre reporter

A dare la notizia, mercoledì 21 gennaio 2026, sono diversi media palestinesi e la Afp. I giornalisti uccisi, secondo l'agenzia francese, sarebbero tre.

Diversi media palestinesi e la Afp riferiscono di un'automobile colpita nella zona centrale di Gaza da un raid israeliano e di cinque persone morte, tra cui ci sarebbero alcuni reporter. I giornalisti uccisi, secondo l'agenzia francese sarebbero tre, compreso un freelance che in precedenza aveva lavorato con la Afp.

Secondo i media arabi le vittime sono i fotoreporter Abed Shaat e Anas Ghoneim e il corrispondente Muhammad Qashta, che svolgeva anche attività per un'agenzia umanitaria governativa egiziana. I tre stavano filmando un accampamento allestito nella zona di al-Zahra, nella Striscia di Gaza centrale, dall'Egyptian Relief Committee.

Una fonte del comitato egiziano, citata da Qatar Al-Araby Al-Jadeed, conferma le notizie e definisce l'attacco un «pericoloso precedente». Secondo le fonti palestinesi, i tre viaggiavano a bordo di una jeep di proprietà del comitato. Un filmato pubblicato da un giornalista palestinese indicava che la jeep recava l'emblema del comitato. (Ansa - 21 gennaio 2026)

@fnsisocial
Internazionale
14 Gen 2026
Venezuela, liberati 11 giornalisti
Internazionale
09 Gen 2026
Caracas, liberato il giornalista e politico italo - venezuelano Biagio Pilieri
Internazionale
07 Gen 2026
Giornalista italiano fermato ed espulso dal Venezuela
 Le altre news

Articoli correlati

Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Appelli10 Dic 2025
'La stampa internazionale entri a Gaza!': inviato l'appello a Meloni e von der Leyen
Iniziative03 Dic 2025
Libertà di stampa, da Bari l'appello di Ifj e Fnsi: «L'informazione nel mondo è a rischio, tutelare i diritti dei cittadini»
Iniziative02 Dic 2025
'Informazione sotto attacco nel mondo', riunione del comitato esecutivo dell’Ifj a Bari
Fnsi29 Nov 2025
Sciopero, la vicinanza di Efj e Ifj alla Fnsi e ai i giornalisti italiani
Anniversario25 Nov 2025
Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mattarella: «Libertà va difesa ogni giorno»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits