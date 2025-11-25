Foto: google.it/maps

14 Gen 2026

Venezuela, liberati 11 giornalisti

Lo conferma il sindacato nazionale della stampa. Altri 24 reporter sono ancora in cella per le loro idee.

Undici fra giornalisti e operatori dei media venezuelani sono stati liberati dalle carceri del Paese. Lo riferisce il Sindacato Nazionale degli Operatori della Stampa (Sntp). Altri 24 sono ancora detenuti. Il sindacato ha ribadito che tutti questi arresti non erano legati ad attività criminali comprovate, ma piuttosto alla pratica del giornalismo indipendente, alla diffusione di opinioni critiche o all'attivismo politico dei giornalisti.



I giornalisti liberati dal regime venezuelano sono stati accusati quasi tutti di cospirazione, incitamento all'odio e pubblicazione di notizie false. Il più giovane ha 35 anni, il più anziano 79 anni. Il più famoso tra loro è Roland Carreño: star tv e leader del partito di opposizione Volontà Popolare. Arrestato per la seconda volta dopo le elezioni presidenziali e stato trattenuto nel carcere di El Rodeo I. Era in carcere dal 2 agosto 2024.



Libero anche Ramón Centeno: ex reporter di Últimas Noticias, è stato arrestato il 2 febbraio 2022 mentre indagava su un caso di narcotraffico. Il governo lo ha collegato all'Operazione Mani di Ferro ed è stato accusato di cospirazione, traffico di influenze illecite. In carcere da quasi quattro anni, ha problemi di salute.



Liberato anche Víctor Ugas, arrestato il 18 agosto 2024, dopo uno scontro con un influencer. Con l'accusa di incitamento all'odio e lesioni lievi ed è stato incarcerato nel carcere di Tocorón, uno dei più duri del Venezuela.



Leandro Palmar e Belises Cubillán: sono un giornalista e un cameraman arrestati durante le proteste a Maracaibo il 9 gennaio 2025. Anche loro accusati di incitamento all'odio e disturbo della quiete pubblica e successivamente trasferiti al carcere di Tocorón.



Carlos Marcano, 35 anni, il più giovane tra loro, è un giornalista e professore universitario. È stato arrestato il 23 maggio 2025. Libero anche Rafael García Márvez. Con i suoi 79 anni è il più anziano cronista liberato. Presidente dell'Associazione degli editorialisti dello Stato di Carabobo ed editorialista di El Nacional, è stato arrestato il 22 luglio 2025.



C'è anche Julio Balza, un fotoreporter della squadra di María Corina Machado, detenuto per un anno e cinque giorni. È stato arrestato mentre lasciava una manifestazione dell'opposizione ed è stato incarcerato a El Helicoide.



Infine Nakary Ramos Mena e Gianni González: un giornalista e un cameraman di Impacto Venezuela, arrestati l'8 aprile 2025 e processati per aver pubblicato un reportage sull'insicurezza a Caracas. Sono una coppia e genitori di una bambina di 5 anni, anche loro accusati di incitamento all'odio e diffusione di notizie false. (Ansa - 14 gennaio 2026)