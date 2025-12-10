La delegazione del consorzio Mfrr ospite nella sede della Fnsi

Libertà di stampa, missione di monitoraggio del Media Freedom Rapid Response in Italia

Conclusa il 10 marzo 2026 la visita dei rappresentanti del consorzio europeo a Roma. Quattro i temi principali degli incontri con gli stakeholders: la riforma della Rai, il recepimento della Direttiva Anti-Slapp e la riforma della diffamazione, le minacce digitali e l'uso della sorveglianza contro i giornalisti, la concentrazione del mercato dei media e la sua compatibilità con l'Emfa.

Si è conclusa martedì 10 marzo 2026 la missione in Italia del consorzio europeo Media Freedom Rapid Response, guidata dalla Federazione Europea dei Giornalisti, a cui hanno partecipato tutti i partner di consorzio.



«La missione – spiega una nota – si è concentrata su quattro temi principali: la riforma della Rai e la sua conformità al Regolamento europeo sulla libertà dei media (Emfa); il recepimento della Direttiva Ue Anti-Slapp e la riforma in materia di diffamazione; le minacce digitali e l'uso della sorveglianza contro i giornalisti; la concentrazione del mercato dei media e la sua compatibilità con l'Emfa. Dalla missione risulta che dalla precedente visita in Italia del 2024, il clima per la libertà di stampa e il giornalismo indipendente ha subito gravi pressioni sotto il governo di coalizione del primo ministro Giorgia Meloni».



Il rapporto finale della missione verrà reso pubblico a giugno. Le anticipazioni e la registrazione della conferenza stampa di chiusura della due giorni romana sono disponibili sul sito web di Osservatorio Balcani e Caucaso.



La delegazione del Mfrr era composta da Renate Schroeder – European Federation of Journalists; Jamie Wiseman – International Press Institute; Elena Rodina – European Centre for Press and Media Freedom; Sielke Kelner – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa; Flutura Kusari – European Centre for Press and Media Freedom; Dimitri Bettoni – Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa e dall’avvocato Marco Meo. (mf)