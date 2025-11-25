CERCA
La notizia della liberazione di Agarra sul profilo X di Cnp Caracas
Internazionale 05 Feb 2026

Venezuela, liberato dopo due ore il giornalista di Deutsche Welle Álvaro Algarra

Si tratta del primo cronista arrestato nel Paese centro-americano dopo la cattura di Maduro.

È stato arrestato dalla Polizia alle 11 di mercoledì 4 febbraio 2026 e liberato alle 13:28 locali il corrispondente a Caracas della rete tedesca Deutsche Welle (DW), Álvaro Algarra Suárez. Secondo quanto riferito dal Colegio Nacional de Periodistas (Cnp) Seccional Caracas, l'arresto è avvenuto nelle vicinanze della sua residenza, dove agenti in divisa identificati come appartenenti alla Pnb lo hanno portato via su un veicolo senza fornire dettagli sul motivo o sulla destinazione. Algarra, come confermato anche dal Sindacato nazionale dei lavoratori della stampa venezuelana (Sntp), è stato liberato due ore dopo.

Non sono state riportate accuse formali né spiegazioni ufficiali da parte delle autorità. Questo incidente segna il primo arresto di un giornalista in Venezuela dalla cattura di Nicolás Maduro il 3 gennaio 2026. (anc)

