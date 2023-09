La locandina della rassegna

21 Set 2023

Gazoldo degli Ippoliti, dal 24 settembre la IX edizione di 'Raccontiamoci le mafie'

La rassegna culturale è organizzata dal Comune del mantovano e realizzata in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico. Tra i relatori dell'evento di apertura, dedicato ad Andrea Purgatori, anche il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani.

Partirà domenica 24 settembre 2023 la IX edizione di “Raccontiamoci le mafie”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) e realizzata in collaborazione con l’associazione Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione. In cartellone 15 eventi culturali gratuiti animati da oltre 30 ospiti per rilanciare l’impegno di ciascuno e di tutti per la legalità, la giustizia e l’impegno civile.



Il filo conduttore di questa edizione è “Media e mafie. La comunicazione come strumento di prevenzione e contrasto”. Nell'evento di apertura della rassegna, che si terrà il 24 settembre alle ore 17 presso la Villa Comunale di Gazoldo degli Ippoliti, porteranno la loro testimonianza i giornalisti Paolo Borrometi, giornalista Agi, in prima linea nel denunciare le ramificazioni della mafia a Siracusa e Ragusa, Rosaria Capacchione, cronista napoletana impegnata in inchieste di camorra sul clan dei Casalesi e Ario Gervasutti, giornalista veneto che nel 2018 quando era direttore del Giornale di Vicenza ha subito un attentato intimidatorio di stampo mafioso nella sua abitazione. Accanto a loro sarà presente Vittorio di Trapani, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, da sempre al fianco dei giornalisti minacciati, che ricorderà anche l’impegno del collega giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori recentemente scomparso, al quale è dedicato l’incontro. Modererà Pierluigi Senatore, giornalista di Radio Bruno.



La IX edizione di “Raccontiamoci le mafie” proporrà fino al 1° ottobre una settimana di appuntamenti culturali gratuiti in cui ascoltare, osservare e analizzare come viene raccontata oggi sui media e sui canali social la criminalità organizzata ed in cui raccontare il ruolo del giornalismo d’inchiesta per capire insieme come stimolare l’impegno e la partecipazione civica per affermare i valori di legalità e giustizia. Si terranno dibattiti e presentazioni di libri, proiezioni di film, incontri con gli studenti di alcuni istituti superiori del territorio mantovano e un seminario rivolto a Dirigenti scolastici e docenti.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulla rassegna e il programma completo sono disponibili sul sito web di Avviso Pubblico.