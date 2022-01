I giornalisti dell'Assostampa Ligure in piazza a Roma (Foto: archivio)

03 Gen 2022

Genova, la solidarietà dell'Assostampa Ligure a Massimiliano Salvo «messo alla porta da Repubblica»

Come ogni giorno dal 2012 il cronista ha proposto al giornale il proprio contributo, ma questa volta il capo della redazione gli ha comunicato che il suo contratto da precario con partita Iva non è stato rinnovato. «Per provare a vedersi riconoscere qualche diritto ha tentato la strada dell'azione legale», rende noto il sindacato regionale. La vicinanza di Cgil e Uil Liguria.

«Come ogni giorno da undici anni ha proposto al giornale il proprio contributo. Ma questa volta il capo della redazione genovese di Repubblica non ha nemmeno preso in considerazione la qualità e l'interesse dell'articolo proposto. Ha dovuto solo comunicare che l'azienda aveva messo Massimiliano Salvo alla porta. Contratto da precario con partita Iva non rinnovato, stop, fine corsa». È quanto denuncia, in una nota, l'Associazione Ligure dei Giornalisti.



«Max Salvo – spiega l'Assostampa – dal 2012 a ieri ha garantito al suo giornale più di 4mila articoli: una media di 400 all'anno. Dal 2017 scriveva di cronaca nera, l'essenza stessa – esaltante, ma complessa e delicata – del giornalismo quotidiano. Per oltre quattro anni tutto va bene. E ancora qualche mese fa la firma di Massimiliano compare assieme a quella di altri autorevoli colleghi del Secolo, della Stampa e di Repubblica su un lavoro di respiro nazionale che ricostruisce le drammatiche giornate del G8 genovese».



Ma, nel frattempo, Max fa i conti con la sua condizione precaria. «La sua firma vale – prosegue il sindacato regionale –, ma il non avere un contratto di lavoro stabile non gli consente di accendere un mutuo o chiedere un prestito per cambiare l'automobile. Come lui sono in tanti, anche nel suo giornale. Max è tra i giovani che danno vita al coordinamento nazionale dei precari di Repubblica. Massimiliano diventa anche una "firma" del sindacato dei giornalisti, occupandosi di precariato. È membro della giunta del sindacato ligure dei giornalisti. Rappresenta la Liguria nella Commissione Lavoro autonomo della Federazione nazionale della Stampa italiana».



Per mesi, ricorda l'Associazione, «il coordinamento sollecita incontri, chiede di potere rappresentare le proprie ragioni all'azienda e alla direzione del giornale. Sono i giorni in cui i giornalisti italiani raccontano le storie dei riders che pestano sui pedali di sgangherate bici per consegnare pizze alle famiglie murate dal covid, raccontano della tribolata vita di chi sta ai margini delle filiere della logistica. Ogni riga trasuda sdegno. Un rider dell'informazione, un giornalista precario, intanto pesta sui tasti del pc per un compenso che non ha alcun grado di parentela con quello percepito dal suo più anziano "compagno di squadra". Stesso lavoro, stesso tempo, stesse regole deontologiche. Due galassie diverse: l'una è nella costellazione del contratto nazionale di lavoro, l'altra no. Una è tutelata. L'altra deve ogni giorno correre per mettere insieme il pranzo e la cena».



Il comitato nazionale dei precari «non cava un ragno dal buco. Alcuni precari, tra cui Max – scrive infine l'Assostampa –, tentano allora un'altra strada per provare a vedersi riconoscere qualche diritto: l'azione legale. Un'azione sostenuta dal sindacato dei giornalisti della Liguria. Cui l'azienda ha deciso di opporre lo stop al rinnovo perfino di quel contratto precario. Altro che tutele crescenti. Altro che modernità. O mangi sta minestra o salti dalla finestra. È la stampa precaria, bellezza. Ma noi non ci rassegniamo. Oltre a descriverla con sdegno ci ostiniamo ad impegnarci per cambiare la condizione di tutti i precari e dare cittadinanza al lavoro».



AGGIORNAMENTO DEL 4 GENNAIO 2022

Solidarietà a Massimiliano Salvo da Cgil Liguria, Cgil Genova, Slc Genova e Uil Liguria

Solidarietà a Massimiliano Salvo arriva anche da Cgil Liguria, Cgil Genova, Slc Genova e Uil Liguria. «La situazione di Salvo è purtroppo comune a migliaia di giovani che si trovano costretti a rinunciare ai propri diritti pur di poter lavorare, nelle piccole aziende come nei grandi gruppi editoriali», spiegano in una nota Fulvia Veirana, Igor Magni e Fabio Allegretti, segretari generali Cgil Liguria, Cgil Genova, Slc Genova.

«Un precariato - aggiungono - spesso irreversibile e senza prospettive, ma in pochi hanno il coraggio di denunciare per paura di perdere il posto proprio come è successo al giornalista».

Per Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, «bisogna permettere al territorio di crescere anche attraverso il lavoro dei nostri talenti, con formazione, contratti decorosi e compensi adeguati. Era il mese di novembre - ricorda - quando Massimiliano aveva raccontato dal palco di una nostra iniziativa pubblica le difficoltà che, ogni giorno, deve affrontare un lavoratore precario dell'informazione. Niente certezze, niente mutuo ma tante illusioni. Lo avevamo ascoltato con attenzione e molti di noi si erano stupiti della condizione precaria di un giornalista che, nell'immaginario collettivo, è spesso considerato un lavoratore garantito. Eppure sappiamo che da molto tempo non è così, diverse realtà sono in crisi, lasciano a casa collaboratori, giornalisti e addetti a vario titolo».

È necessario, conclude Ghini, «siglare un patto contro la precarietà, proprio come annunciato dal nostro segretario generale PierPaolo Bombardieri. Qui dovrebbero entrare in gioco le istituzioni a tutto tondo, che non dovrebbero permettere - conclude - sfruttamento e frustrazione».