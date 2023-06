La prima pagina della Bild del 21 giugno 2023

Germania, Bild taglia 200 giornalisti: «Per alcuni ruoli c'è l'intelligenza artificiale»

Le piccole sedi regionali del colosso tedesco saranno ridotte da 18 a 12.

Il colosso tedesco Bild taglierà 200 posti, attualmente occupati da giornalisti, e chiuderà diverse piccole sedi regionali (da 18 diventeranno 12). È quanto riportano alcuni media tedeschi, fra cui la Faz on line. Il lavoro di molti dipendenti verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. L'operazione di ammodernamento e risparmio del gruppo di Axel Springer era già stata annunciata a febbraio.



Dal 1 gennaio 2024 per l'impresa vale la strategia "digital only", e "prima il digitale e poi la carta stampata". Stando ai piani, si tenterà di limitare al minimo i licenziamenti dei dipendenti, per arrivare a «soluzioni» accettabili «sul piano sociale», si legge in una mail della direzione giornalistica, firmata da Marion Horn e Robert Schneider, e dalla direzione manageriale, Christpher Eck_Schmidt e Claudios Senst. In un passaggio della lettera, si legge anche in modo esplicito: «purtroppo dovremo separarci da colleghi che hanno compiti che possono essere sostituiti dall'intelligenza artificiale o dai processi del mondo digitale, o che non si ritrovano in questa nuova formazione con le loro attuali competenze». (Ansa, 21 giugno 2023)