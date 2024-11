La locandina del corso di formazione

11 Nov 2024

'Giornalismo e speranza - Le speranze del giornalismo': il 20 novembre seminario alla Lumsa

Il corso di formazione darà diritto a sei crediti deontologici. L’appuntamento è per le 10 presso l’aula Giubileo in via di Porta Castello 44 a Roma.

‘Giornalismo e speranza – Le speranze del giornalismo: è questo il titolo del corso di formazione organizzato dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi di Roma, Ordine dei giornalisti del Lazio, Università Lumsa e Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) del Lazio che si svolgerà nell’aula Giubileo dell’Università Lumsa (Via di Porta Castello 44, Roma) mercoledì 20 novembre 2024 dalle 10 alle 14.



Il seminario, che darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti che parteciperanno dopo essersi iscritti sul portale della formazione, intende promuovere una riflessione sul futuro dell'informazione cogliendo l'opportunità dei 50 anni del settimanale diocesano Roma Sette, inserto domenicale di Avvenire. Si porrà l’attenzione sul calo delle vendite dei giornali registrato nel corso degli ultimi anni e sulle nuove sfide del settore, dal dilagare delle fake news all'avvento dell'intelligenza artificiale, e da problemi più datati, come il rapporto con la politica e un diffuso provincialismo che marginalizza nei media la presenza di Paesi o di interi continenti. Ci sarà anche una riflessione relativa ai messaggi di Papa Francesco per le Giornate mondiali delle comunicazioni sociali degli ultimi anni, con cui il Pontefice ha sottolineato l'importanza di «consumare la suola delle scarpe», di «andare laddove nessuno va» e di promuovere un linguaggio di pace.



I saluti istituzionali saranno di Francesco Bonini (rettore Università Lumsa), S.E. Mons. Baldassare Reina (vicario generale del Papa per la Diocesi di Roma), Guido D’Ubaldo (presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio), Padre Giulio Albanese (missionario comboniano, giornalista, direttore Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi di Roma) e Maurizio Di Schino (giornalista, presidente Ucsi Lazio).



A moderare la discussione sarà Ignazio Ingrao (giornalista vaticanista Tg1 Rai), mentre i relatori previsti saranno Marco Girardo (direttore Avvenire), Vicenzo La Manna (vicedirettore Askanews), Virginia Piccolillo (giornalista Corriere della Sera), Roberta Serdoz (giornalista Vicedirettrice Tgr Rai) e Fabio Zavattaro (giornalista direttore scientifico Master in giornalismo alla Lumsa Master School).