La sede di Assostampa Sicilia a Palermo (Foto: da assostampasicilia.it)

06 Nov 2024

'Violenza sulle donne: cronaca, educazione e repressione', il 25 novembre corso a Palermo

Tra i relatori previsti anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il presidente del Cnog Carlo Bartoli. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 nella sede di Assostampa Sicilia in via Crispi 286. I partecipanti otterranno cinque crediti deontologici.

‘Violenza sulle donne: cronaca giudiziaria, informazione responsabile e ruolo dell'educazione alla parità di genere’ è il corso di formazione per i giornalisti voluto da Assostampa Sicilia in collaborazione con la propria Commissione pari opportunità (Cpo) per il 25 novembre 2024 dalle 15 alle 18 nella sede del sindacato di via Crispi 286 a Palermo in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.



Relatori che si avvicenderanno durante l’approfondimento sul tema di strettissima attualità ed urgenza sociale, che darà diritto al riconoscimento di cinque crediti deontologici, cui è già possibile iscriversi dalla piattaforma dedicata www.formazionegiornalisti.it (o farlo direttamente sul posto), Alessandra Costante segretaria generale della Fnsi, Carlo Bartoli presidente del Cnog, Tiziana Tavella presidente consiglio regionale di Assostampa, Paola Mirto del centro antiviolenza Lia Pipitone, Antonella Di Bartolo dirigente scolastico IC Sperone Pertini, Maria Rosaria Perricone sostituto procuratore della procura di Palermo, Roberta Urso, delegata Sicilia Associazione nazionale 'Le donne del vino', Carla Garofalo avvocata, Roberta Rubino presidente dell'associazione donne del vino. Coordina Maria Antonietta Pioppo, vice presidente Commissione pari opportunità di Assostampa Sicilia.



Un corso che vuole offrire gli strumenti di riflessione sul corretto linguaggio nel racconto dei casi di femminicidio, partendo dal testo unico dei giornalisti sul rispetto delle differenze di genere e delle carte deontologiche a tutela di minori, donne e soggetti fragili coinvolti in casi di cronaca (Carta di Treviso e Manifesto di Venezia) affrontando i principali casi di cronaca avvenuti nell’ultimo anno attraverso il confronto diretto con le esperienze dirette dei protagonisti impegnati sul fronte dell'informazione, prevenzione, assistenza, difesa indagine. (Da assostampasicilia.it)