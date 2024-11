Un momento del corso di formazione all'Università di Cassino Un momento del corso di formazione all'Università di Cassino Un momento del corso di formazione all'Università di Cassino

08 Nov 2024

'Il racconto veritiero dei conflitti', focus sul giornalismo di guerra all'Università di Cassino

All'appuntamento, organizzato in collaborazione con ForMedia e moderato dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro, hanno partecipato, venerdì 8 novembre 2024, giornalisti, docenti e studenti.

Giornalisti, docenti e studenti insieme nell'aula magna dell'Università di Cassino e del Lazio meridionale, venerdì 8 novembre 2024, per il corso di formazione dal titolo 'Giornalismo di guerra: dalla linea del fronte al racconto veritiero dei conflitti', organizzato in collaborazione con ForMedia e moderato dal consigliere nazionale della Fnsi, Tommaso Polidoro.



Nell'anno dell'80° anniversario della distruzione della citta, durante la seconda guerra mondiale, il corso ha rappresentato «un momento formativo per la categoria e soprattutto un incontro tra il mondo universitario e il giornalismo che va sul campo per vedere, ascoltare e raccontare la guerra cercando di svelare le verità nascoste. Narrare la guerra ha anche la funzione di fare memoria e allacciarsi alla storia per contribuire a scriverla», ha detto Maurizio Di Schino, componente della giunta esecutiva della Fnsi, portando il saluto della segretaria generale Alessandra Costante.



Anticipando i contributi dei giornalisti e docenti relatori, da Pietro Suber a Fabio Angelicchio, da Laura Silvia Battaglia a Stefano Polli a Luca Riccardi, DI schino ha infine ringraziato il Rettore Marco Dell'Isola «per aver consentito l'incontro tra giornalismo e università, un incontro prezioso anche per ascoltare le testimonianze di chi ha visto la guerra e per entrare nei meccanismi dell'informazione».