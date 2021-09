La home page di sindacatogiornalistitnbz.it

13 Set 2021

Giornalisti del Trentino Alto Adige al voto per il rinnovo delle cariche sindacali

Assemblea giovedì 16 settembre 2021, dalle ore 9, a Bolzano. Si voterà in contemporanea per i Consigli direttivi del sindacato regionale e delle Assostampa di Bolzano e di Trento, per il Gruppo uffici stampa (Gus) e per l'Unione nazionale giornalisti pensionati.

Giovedì 16 settembre 2021, dalle ore 9, presso il centro pastorale di Bolzano, si svolgerà l'Assemblea regionale del Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige. I seggi elettorali si apriranno alle ore 11, a Bolzano sempre al Centro pastorale di piazza Duomo 2. A Trento i seggi saranno allestiti presso il Grand Hotel Trento, in Piazza Dante 20, e rimarranno aperti fino alle ore 18.



Si voterà contemporaneamente per i Consigli direttivi del sindacato regionale e delle Assostampa di Bolzano e di Trento, per il Gruppo uffici stampa (Gus) e per l'Unione nazionale giornalisti pensionati (Ungp).



Si possono esprimere, per il direttivo regionale, quattro preferenze a Bolzano e quattro a Trento, più un rappresentante di lingua tedesca a Bolzano.



Per l'Assostampa di Bolzano si voteranno sei professionali e tre collaboratori; per l'Assostampa di Trento sette professionali e due collaboratori; per l'Ungp sei su base regionale; per il Gus cinque su base regionale.



(Da: sindacatogiornalistitnbz.it)