La sala "Walter Tobagi" nella sede della Fnsi

28 Apr 2023

'Giornalisti embedded', dal 16 maggio tornano i corsi organizzati da ministero della Difesa e Fnsi

Il primo degli incontri è intitolato ‘Realtà, compiti e impieghi della Difesa e deontologia dei giornalisti embedded’. Previste quattro giornate di teoria e alcune giornate pratiche svolte in aree militari.

Riprendono i corsi teorici e pratici organizzati in collaborazione fra il ministero della Difesa e la Federazione nazionale Stampa italiana, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, per giornalisti destinati ad operare in aree di crisi.



I seminari, articolati su più incontri, prevedono quattro giornate di teoria aperte a tutti i giornalisti iscritti tramite il portale www.formazionegiornalisti.it e alcune giornate pratiche svolte in aree militari, riservate esclusivamente a coloro che avranno frequentato almeno tre degli incontri teorici previsti.



La presenza alle giornate dinamiche del corso, richiede un certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità (6 mesi). La partecipazione ai corsi garantisce il riconoscimento dei crediti formativi professionali.



Il primo degli incontri di formazione si svolgerà il 16 maggio 2023 dalle 10:00 alle 15:00 presso la sala “Walter Tobagi” della sede della Fnsi (Corso Vittorio Emanuele II n. 349, Roma).



Il corso, intitolato ‘Realtà, compiti e impieghi della Difesa e deontologia dei giornalisti embedded’, mira ad illustrare e ad approfondire la struttura, i compiti e gli impieghi delle Forze Armate. Favorire la conoscenza delle attività militari, fornendo informazioni e riferimenti idonei a interfacciarsi con i militari e a comprendere come lavorano per garantire la sicurezza nazionale, oltre che cooperare per ristabilire la pace nelle aree di crisi.



La coordinatrice dell’incontro sarà Lucia Visca della Fnsi, mentre i relatori saranno il Gen. Diego Fulco (capo ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione gabinetto ministro), il Col. Roberto Lanni (capo ufficio Pubblica Informazione Stato Maggiore della Difesa) e Guido D’Ubaldo (presidente dell’Ordine dei giornalisti del Lazio).