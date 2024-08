L’esterno di Palazzo Chigi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

01 Ago 2024

Giornalisti esclusi dal vertice in Cina, la stampa parlamentare chiede chiarimenti al governo

L’Associazione è stata invitata a Palazzo Chigi per un incontro con il capo ufficio stampa: «Momento di confronto che a questo punto non è solo necessario ma urgente».

«L'Associazione stampa parlamentare avendo sempre come priorità la difesa del diritto di cronaca e del lavoro dei colleghi, prende atto della richiesta di incontro del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi per discutere delle criticità evidenziate da molti colleghi. Incontro a questo punto non solo necessario ma urgente per capire come garantire alla stampa la possibilità di svolgere il proprio ruolo nelle migliori condizioni possibili». È questa il commento dell’Associazione di giornalisti riguardo all’indiscrezione riportata giovedì 1 agosto 2024 dall’agenzia Ansa, secondo cui «in merito alle ricostruzioni riportate da alcuni organi di stampa sulla presunta esclusione dei media italiani dallo speech di saluto iniziale all'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, fonti di Palazzo Chigi reputano quanto descritto non corrispondente alla realtà dei fatti. Le stesse fonti riferiscono che i vertici della stampa parlamentare sono stati invitati a Palazzo Chigi per un incontro con il capo ufficio stampa per fornire tutte le delucidazioni del caso».