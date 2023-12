La locandina del seminario (particolare)

12 Dic 2023

'Glossario fragile', il 14 dicembre seminario a Potenza sul linguaggio inclusivo

L'iniziativa è organizzata dal forMedia in collaborazione con Assostampa Basilicata, Legacoop Basilicata e Legacoopsociali. Appuntamento alle 10 al Polo bibliotecario.

Un corretto utilizzo del linguaggio e una corretta informazione sui temi della disabilità, della salute mentale, delle dipendenze, delle fragilità, rispettando i diritti delle persone e contrastando pregiudizi e stigmi. Questi gli obiettivi del seminario 'Glossario fragile. Le parole per l'inclusione' che si terrà giovedì 14 dicembre 2023, a partire dalle 10, al Polo bibliotecario di Potenza.



L'iniziativa, organizzata dal forMedia, istituto per la formazione al giornalismo, in collaborazione con Assostampa Basilicata, Legacoop Basilicata e Legacoopsociali, vuole indagare le parole che abitualmente si utilizzano per connotare i contesti sensibili, invitando i professionisti della comunicazione a una maggiore consapevolezza sul linguaggio da adottare per non scivolare su automatismi lessicali che possano ferire le persone e rinchiuderle in stereotipi. L'incontro è altresì orientato a costruire un rapporto di alleanza e fiducia tra giornalisti e interlocutori del settore sociale.