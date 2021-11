Google e Afp, accordo di 5 anni sulla remunerazione dei contenuti (Foto: Ansa/Epa)

18 Nov 2021

Google e Afp, accordo di 5 anni sulla remunerazione dei contenuti

Si tratta della prima partnership conclusa da un'agenzia di stampa in base alla direttiva europea sui cosiddetti 'diritti connessi'. Non è stato divulgato l'ammontare, forfettario, che spetterà all'editore per i materiali utilizzati dal motore di ricerca.

Google e l'agenzia Afp (France Presse) hanno annunciato la firma di un accordo europeo quinquennale senza precedenti sulla remunerazione dei contenuti dell'agenzia di stampa internazionale utilizzati dal motore di ricerca. Non è stato divulgato l'ammontare, forfettario, che spetterà alla Afp in base all'accordo, per la conclusione del quale sono stati necessari 18 mesi di trattative.



La notizia della firma è stata annunciata dal presidente della Afp, Fabrice Fries, e dal direttore generale di Google in Francia, Sébastien Missoffe. Si tratta della prima partnership conclusa da un'agenzia di stampa in base alla direttiva europea sui cosiddetti "diritti connessi", una legislazione oggetto di durissime controversie, adottata nel 2019 e trasferita nella legge francese nello stesso anno. (Ansa)