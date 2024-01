La Striscia di Gaza (Foto: google.com/maps)

08 Gen 2024

Guerra Israele - Hamas, non si ferma la mattanza di giornalisti

Le ultime vittime del conflitto iniziato lo scorso 7 ottobre sono Hamza Al-Dahdouh e Mustafa Thuraya. In questi primi giorni del 2024 si registrano già tre cronisti uccisi.

Domenica 7 gennaio 2024, come riporta anche la Federazione internazionale dei giornalisti, il cronista palestinese Hamza Al-Dahdouh, figlio del capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza, Wael Al-Dahdouh, è rimasto ucciso insieme al collega Mustafa Thuraya, quando un drone israeliano ha colpito l'auto su cui viaggiavano vicino a Rafah. Lo hanno riferito i media internazionali e il sindacato dei giornalisti palestinesi. Hamza Al Dahdouh lavorava per Al Jazeera e Mustafa Thuraya era un videografo freelance che lavorava per l'Agence France Presse.



In questi primi giorni del 2024 sono già tre i cronisti uccisi: il 5 gennaio, il giornalista Akram Al-Shafei, corrispondente dell'agenzia di stampa Safa, ha perso la vita dopo essere stato gravemente ferito da un attacco israeliano due mesi fa durante l'assedio dell'ospedale Al-Shifa a Gaza City.