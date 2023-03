'I diritti delle donne in primo piano', l'8 marzo iniziativa dell'Usigrai ad Assisi

07 Mar 2023

Per la giornata internazionale ospiti dell'assemblea dei giornalisti del servizio pubblico alcune testimoni della condizione della donna in Paesi come Afghanistan, Iran, Russia e Ucraina.

I diritti delle donne in primo piano, mercoledì 8 marzo 2023, ad Assisi, nel corso di una iniziativa dell'Usigrai. «Per la giornata internazionale della donna – spiega una nota dei rappresentanti sindacali – saranno ospiti dell'assemblea dei giornalisti della Rai Alesia Batsman, ucraina; Lidia Nevzorova, russa; Rahel Saya, afgana; Sanam Shirvani, iraniana, per un racconto in prima persona della condizione delle donne nei loro Paesi: Afghanistan e Iran, dove i diritti sono cancellati o resi indisponibili dai regimi; Russia e Ucraina, dove poco si sa di come le donne stiano vivendo la guerra in atto».



"Donna, vita , libertà", le parole della rivolta iraniana, che hanno ormai assunto un valore globale, «saranno esposte domani con uno striscione e portate da ciascuna delle oltre cento persone, tra giornaliste e giornalisti, che si ritroveranno alle 15 negli spazi dell'hotel Domus Pacis per un flash mob che precederà l'incontro», conclude l'Usigrai.



L'appuntamento è parte di un evento formativo con i crediti previsti dall'Ordine dei giornalisti organizzato dall'Usigrai.