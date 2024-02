Un'immagine di video della Fnsi per la campagna #SupportPalestinianJournalists

25 Feb 2024

Ifj e Fnsi, un minuto di silenzio per i giornalisti palestinesi morti a causa della guerra in corso con Israele

Federazione internazionale e sindacato italiano accolgo l'appello rivolto dal Palestinian journalists' syndicate ai colleghi di tutto il mondo per il 26 febbraio 2024, a mezzogiorno.

Un minuto di silenzio per i giornalisti palestinesi morti a causa della guerra in corso con Israele. Il Pjs, il sindacato dei giornalisti palestinesi, chiede ai colleghi tutte le organizzazioni aderenti alla Ifj di unirsi a loro nel ricorso il 26 febbraio 2024, a mezzogiorno. «Nonostante le difficoltà e i rischi per la propria incolumità - ricorda il Pjs - i giornalisti palestinesi continuano a svolgere il loro lavoro, informando l'opinione pubblica locale e internazionale su quanto avviene nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre».



In poco più di cinque mesi di guerra, numerosi colleghi hanno perso la vita. Come per il conflitto in Ucraina, la Federazione internazionale dei giornalisti (Ifj) ha coinvolto tutti i sindacati aderenti nella raccolta di aiuti per sostenere il lavoro dei giornalisti palestinesi che continuano a operare in prima linea.



All'iniziativa ha aderito anche la Fnsi, che nella giornata del 26 febbraio rivolgerà un pensiero a tutti i colleghi che in Palestina continuano a lavorare sotto le bombe.