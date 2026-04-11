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Il nuovo board Ifj assieme alla ex presidente Dominique Pradalié (Foto: Frédéric Moreau de Bellaing- Ifj)
Internazionale 06 Mag 2026

Ifj: Zuliana Lainez eletta nuova presidente, Raffaele Lorusso tesoriere onorario

La giornalista peruviana è la prima donna proveniente dall'America Latina e dai Caraibi a guidare la più grande organizzazione di cronisti al mondo. I complimenti e gli auguri di buon lavoro della Fnsi al nuovo board.

Zuliana Lainez Otero, giornalista peruviana e presidente dell'Asociación Nacional de Periodistas del Perú (Anp), è stata eletta mercoledì 6 maggio 2026 presidente della Federazione Internazionale dei Giornalisti in occasione del Congresso Mondiale del Centenario dell’Ifj, in corso a Parigi. È la prima donna proveniente dall'America Latina e dai Caraibi a guidare la più grande organizzazione di giornalisti al mondo.

Zuliana Lainez Otero è anche vicepresidente della Federazione dei giornalisti dell'America Latina e dei Caraibi (FePALC) ed ex vicepresidente senior della Ifj. Lainez succede a Dominique Pradalié, che aveva guidato la Federazione per i quattro anni precedenti. È la terza donna a presiedere l'Ifj nei suoi 100 anni di storia, dopo la giornalista francese Pradalié (2022-2026) e la giornalista belga Mia Doornaert (1986-1990).

Giornalista e sindacalista peruviana, Lainez lavora come responsabile della sezione Opinioni del quotidiano online Crónica Viva e come responsabile delle notizie internazionali presso la radio Anp. È inoltre docente di diritto della stampa e diritto all'informazione.

La neoeletta presidente dell’Ifj ha commentato: «Ci troviamo in un periodo difficile per il giornalismo in tutto il mondo. Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un numero impressionante di giornalisti uccisi in Palestina, Ucraina, Libano, Sudan e America Latina, un fenomeno senza precedenti nella storia. Anche i livelli di impunità per questi crimini sono senza precedenti. Come organizzazione globale, è nostro dovere garantire che questi crimini vengano perseguiti nei tribunali internazionali. È un evento storico che l'America Latina si trovi alla guida di una federazione mondiale nel centenario della sua fondazione. Questo momento – ha concluso Lainez - è il frutto di cento anni di storia dell'organizzazione, e ora è il turno del nostro continente».

Nel corso dei lavori il Congresso Ifj ha anche eletto Nasser Abu Bakr (Sindacato Giornalisti Palestinesi) come Senior Vice President, Zied Dabbar (Snjt, Tunisia) e Jennifer Moreau (Unifor Canada) come vicepresidenti e Raffaele Lorusso (già segretario generale della Fnsi dal 2015 al 2023) come tesoriere onorario. Al nuovo board dell'Ifj vanno i complimenti e gli auguri di buon lavoro della Federazione nazionale della Stampa italiana. (anc)

@fnsisocial
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