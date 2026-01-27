L’esterno della Corte di Giustizia dell’Ue a Lussemburgo (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

12 Mag 2026

La Corte Ue dà torto a Meta: «Legittimo un equo compenso per gli editori dalle piattaforme»

I giudici europei si sono espressi contro un ricorso presentato dal colosso tech contro l’Agcom, sottolineando che il diritto alla remunerazione è compatibile con le norme comunitarie, a patto che la remunerazione costituisca il corrispettivo per l'autorizzazione all'uso online delle pubblicazioni e che gli editori restino liberi di concedere l'utilizzo anche a titolo gratuito o di negarlo.

Gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali il diritto a un'equa remunerazione per gli editori di giornali da parte delle piattaforme online che utilizzano i loro contenuti. Lo ha stabilito, come riporta l’agenzia Ansa martedì 12 maggio 2026, la Corte di Giustizia dell'Ue in una sentenza riguardante un ricorso di Meta contro l'Agcom.



Il colosso tech aveva impugnato davanti al Tar una decisione dell'Autorità italiana con cui si stabilivano i criteri per definire il diritto a un'equa remunerazione a favore degli editori per l'uso online delle loro pubblicazioni, nonché un regime volto a garantire tale remunerazione. Secondo il ricorso di Meta, la decisione dell'Agcom e la normativa italiana erano incompatibili con la direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e con la libertà d'impresa garantita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per i giudici Ue, invece, il diritto alla remunerazione è compatibile con le norme comunitarie, a patto che la remunerazione costituisca il corrispettivo per l'autorizzazione all'uso online delle pubblicazioni e che gli editori restino liberi di concedere l'utilizzo anche a titolo gratuito o di negarlo.



La Corte considera inoltre giustificati gli obblighi di avviare trattative in buona fede e di fornire i dati necessari al calcolo del compenso. Questi obblighi, che rafforzano la tutela degli editori, consentono di instaurare un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, e il diritto di proprietà intellettuale, oltre che il diritto alla libertà e al pluralismo dei media. (anc)