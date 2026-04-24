«Il Tribunale di Livorno, Ufficio del Giudice del Lavoro, sul ricorso dell'Associazione Stampa Toscana, presentato d'intesa con il Cdr e l'assemblea dei giornalisti de Il Tirreno, ha confermato il Decreto di primo grado con il quale era stata dichiarata antisindacale la condotta dell'editore per violazione dell'art. 34 del Cnlg. È stata invece respinta l'opposizione per la chiusura della redazione di Viareggio de Il Tirreno». Ne dà notizia, venerdì 8 maggio 2026, lo stesso sindacato regionale con una nota pubblicata anche sul proprio sito web.
«Per questo ultimo aspetto l'Associazione Stampa Toscana valuterà, d'intesa con il Cdr e con l'assemblea dei giornalisti de Il Tirreno, l'eventualità di ricorrere alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze», conclude Ast. (mf)
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