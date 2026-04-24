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Associazioni 08 Mag 2026

Tirreno, Ast: «Confermata la condotta antisindacale, respinto il ricorso sulla chiusura della redazione di Viareggio»

In merito alla decisione del giudice sulla sede, il sindacato regionale anticipa che «valuterà, d'intesa con il Cdr e con l'assemblea dei giornalisti, l'eventualità di ricorrere alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze».

«Il Tribunale di Livorno, Ufficio del Giudice del Lavoro, sul ricorso dell'Associazione Stampa Toscana, presentato d'intesa con il Cdr e l'assemblea dei giornalisti de Il Tirreno, ha confermato il Decreto di primo grado con il quale era stata dichiarata antisindacale la condotta dell'editore per violazione dell'art. 34 del Cnlg. È stata invece respinta l'opposizione per la chiusura della redazione di Viareggio de Il Tirreno». Ne dà notizia, venerdì 8 maggio 2026, lo stesso sindacato regionale con una nota pubblicata anche sul proprio sito web.

«Per questo ultimo aspetto l'Associazione Stampa Toscana valuterà, d'intesa con il Cdr e con l'assemblea dei giornalisti de Il Tirreno, l'eventualità di ricorrere alla sezione lavoro della Corte d'Appello di Firenze», conclude Ast. (mf)

(Foto: VBlock da Pixabay)

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