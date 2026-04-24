L’Associazione Ligure Giornalisti e l'Ordine dei Giornalisti della Liguria, in una nota congiunta diffusa giovedì 7 maggio 2026, «condannano fermamente quanto accaduto a La Spezia ed esprimono piena e totale vicinanza ai colleghi dopo che uno striscione contro i giornalisti – i cui autori sono alcuni sedicenti tifosi dello Spezia Calcio - è stato appeso nel centro cittadino. Quanto accaduto rappresenta, in ordine di tempo, solo l’ultimo gravissimo atto in Liguria nei confronti di giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria e di sport».
La nota si conclude: «Ai colleghi spezzini va la massima solidarietà di Associazione e Ordine ben sapendo che i cronisti continueranno a svolgere il proprio lavoro, come hanno sempre fatto, senza farsi intimidire da attacchi e minacce di qualsiasi tipo». (anc)