Lo stadio Alberto Picco di La Spezia (Foto: di IVSP1972 - https://commons.wikimedia.org)

07 Mag 2026

La Spezia, striscione contro i giornalisti. Assostampa e Odg Liguria: «Gesto gravissimo, piena solidarietà ai colleghi»

Sindacato e Ordine regionali: «Gli autori sono alcuni sedicenti tifosi dello Spezia Calcio. Quanto accaduto rappresenta, in ordine di tempo, solo l’ultimo gravissimo atto in Liguria nei confronti di giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria e di sport».

L’Associazione Ligure Giornalisti e l'Ordine dei Giornalisti della Liguria, in una nota congiunta diffusa giovedì 7 maggio 2026, «condannano fermamente quanto accaduto a La Spezia ed esprimono piena e totale vicinanza ai colleghi dopo che uno striscione contro i giornalisti – i cui autori sono alcuni sedicenti tifosi dello Spezia Calcio - è stato appeso nel centro cittadino. Quanto accaduto rappresenta, in ordine di tempo, solo l’ultimo gravissimo atto in Liguria nei confronti di giornalisti che si occupano di cronaca giudiziaria e di sport».



La nota si conclude: «Ai colleghi spezzini va la massima solidarietà di Associazione e Ordine ben sapendo che i cronisti continueranno a svolgere il proprio lavoro, come hanno sempre fatto, senza farsi intimidire da attacchi e minacce di qualsiasi tipo». (anc)