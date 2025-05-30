Foto: google.com/maps

22 Ott 2025

Il Tirreno, Ast: «Sciopero dello straordinario e ricorso immediato contro la sospensione del sindacalista»

La decisione dell'assemblea dei giornalisti dopo l'annuncio dell'azienda del provvedimento verso il collega. Il sindacato regionale: «Azioni legali per nuovo comportamento antisindacale del Gruppo Sae».

«L'assemblea dei redattori de Il Tirreno ha deciso lo sciopero dello straordinario dopo l'annuncio dell'azienda di sospendere per 5 giorni il collega sindacalista che era stato colpito da una contestazione disciplinare e anche per protestare contro l'annuncio, del tutto irrituale, attraverso un comunicato stampa, della riorganizzazione del giornale attraverso un'iniziativa con la testata Paese Sera». Ne dà notizia, mercoledì 22 ottobre 2025 l'Associazione Stampa Toscana che, in una nota, «si stringe in un abbraccio solidale al collega e a tutto il corpo redazionale de Il Tirreno insieme con la Federazione Nazionale della Stampa e annuncia immediato ricorso legale contro la sospensione, illegittima, del componente del comitato di redazione che non si è macchiato di alcun comportamento contro l'azienda, ma è stato colpito, in maniera del tutto strumentale, nell'esercizio delle sue funzioni sindacali».



Assostampa Toscana affida al legale, avvocato Pierluigi D'Antonio, l'incarico di «denunciare di nuovo il Gruppo Sae per comportamento antisindacale, recidivo, visto che l'annuncio dell'iniziativa di riorganizzare Il Tirreno con Paese Sera è stata annunciata attraverso un comunicato senza l'informazione al Comitato di redazione secondo quanto prescrive l'articolo 34 del contratto di lavoro», incalza il sindacato regionale, che conclude: «Non basta. Ast farà anche ricorso contro l'ordinanza del giudice del lavoro di Livorno nella parte dove l'azienda non è stata sanzionata per aver violato, chiudendo la redazione di Viareggio, l'accordo firmato al ministero del lavoro il 31 marzo 2025 secondo il quale non deve essere attuata nessuna forma di riorganizzazione prima del 31 marzo 2026. È ovvio che anche l'iniziativa di Paese Sera, se dovesse trovare concretezza, violerebbe tale accordo». (mf)