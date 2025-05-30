CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La sede del Sole 24 Ore a Milano (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Vertenze 22 Ott 2025

Sole 24 Ore, Stampa Romana: «Si chiude la vertenza, esemplare difesa della dignità professionale»

Il sindacato regionale: «L’editore riconosce le ragioni dei giornalisti e si impegna su organico e ruoli, il Cdr revoca lo stato di agitazione».

«Il Sole 24 Ore riconosce le ragioni dei giornalisti e si impegna su organico e ruoli, il Cdr revoca lo stato di agitazione: si chiude così la dura vertenza nel quotidiano di Confindustria». Lo rende noto l’Associazione Stampa Romana con un comunicato mercoledì 22 ottobre 2025.

Il sindacato regionale ripercorre poi la vicenda: «La redazione era insorta compatta, proclamando una giornata di sciopero, di fronte alla scelta di azienda e direzione di pubblicare all’indomani del varo della legge di bilancio un’intervista alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni confezionata dalla collaboratrice esterna Maria Latella. Una ulteriore giornata di sciopero era stata proclamata il giorno successivo contro la decisione di editore e direttore di andare comunque in edicola, con un’edizione assai ridotta, con l’intervista alla premier e ampio ricorso a pezzi “freddi”, realizzati da tempo. Una vicenda esemplare in cui la redazione ha difeso con una mobilitazione immediata e corale la propria dignità e il valore del giornale come opera collettiva dell’ingegno, prodotto di una comunità professionale, e messo in guardia dal rischio di un’informazione in cui gli intervistati possano scegliersi gli intervistatori».

Stampa Romana conclude: «Un episodio che dovrebbe far riflettere editori e direttori: è nelle redazioni, nelle professionalità interne e in quelle di quei collaboratori, quasi sempre malpagati, che lavorano ogni giorno per realizzare i giornali, il primo valore da salvaguardare delle imprese editoriali». (anc)

@fnsisocial
Vertenze
20 Ott 2025
Dire, il Cdr: «Soddisfatti per l’udienza in Tribunale, ora l’editore sblocchi gli stipendi»
Vertenze
20 Ott 2025
Il Tirreno, il Pd presenta un’interrogazione parlamentare. Ast e Cdr: «L'Azienda cambi passo»
Vertenze
19 Ott 2025
Sole 24 Ore, prosegue lo sciopero dei giornalisti: «Grave condotta antisindacale della direzione»
 Le altre news

Articoli correlati

Cdr18 Ott 2025
Gruppo Nem, i Cdr: «Rinnovato lo stato di agitazione, basta precarietà organizzativa». La solidarietà di Sgv
Cdr30 Giu 2025
Radio Radicale, l’assemblea di redazione: «No all’eliminazione della fascia serale in diretta ad agosto»
Consiglio Nazionale26 Giu 2025
Vertenza Tirreno, il Consiglio nazionale Fnsi al fianco dei colleghi
Associazioni26 Giu 2025
Aser: «Giornalista licenziata in tronco da Greentime, venga subito reintegrata»
Associazioni06 Giu 2025
Chiusura quotidiano Trentino, il sindacato regionale: «Risarciti altri 4 giornalisti»
Associazioni30 Mag 2025
Il Tirreno, Ast: «Inviata dal legale lettera di diffida al Gruppo Sae. È l'atto preliminare alla causa»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits