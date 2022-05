La locandina dell'evento (particolare)

16 Mag 2022

'Illuminare le periferie. Osservatorio Esteri', il 18 maggio la presentazione del 4° Rapporto

Due i focus di questa edizione: l'Afghanistan e la crisi dell'estate 2021 e la copertura della COP26 e delle tematiche ambientali. Nello studio anche uno speciale sull'Ucraina. Appuntamento dalle 14.30 alla Fiera di Roma nell'ambito dell'evento Codeway.

Sarà l'evento sulla cooperazione internazionale Codeway ad ospitare quest'anno la presentazione del 4° Rapporto "Illuminare le periferie. Osservatorio Esteri" con gli esiti della ricerca, curata dall'Osservatorio di Pavia e promossa da Cospe, Usigrai, Fnsi, con la collaborazione di Rai per il Sociale e con il contributo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), che fotografa ancora una volta quale sguardo sul mondo ha avuto l'informazione italiana nel 2021.



L'appuntamento è per mercoledì 18 maggio 2022, dalle 14.30 alle 16.30, alla Fiera di Roma (Padiglione 7).



Il Rapporto fornisce dati quantitativi e qualitativi sugli esteri nei Tg italiani con l'obiettivo di farne dibattito e tema di discussione tra i media e i suoi professionisti.



Due i focus di questa edizione: l'Afghanistan e la crisi dell'estate 2021 e la copertura della COP26 e delle tematiche ambientali, che oltre a valutare le uscite sui Tg si completa di un'analisi dei due temi/eventi sui social network, Facebook e Instagram.



Lo studio contiene anche una sezione dedicata all'Ucraina nei Tg di prime time dal 2014 al 2021, per stimolare una riflessione sulle crisi del Donbass e della Crimea e la loro copertura prima del 2022.



Introdotti e moderati da Anna Meli di Cospe, alla presentazione interverranno Emilio Ciarlo (Aics), Giovanni Parapini (direttore Rai per il Sociale) e Daniele Macheda, segretario Usigrai.



A presentare i dati sarà Giuseppe Milazzo dell'Osservatorio di Pavia. A commentarli ci saranno Laura Silvia Battaglia (Radio3Mondo e Frontline Freelance Register), Lucia Capuzzi (Avvenire), Giovanni Grandi, (responsabile sede Aics di Nairobi), Massimo Zaurrini (Africa e Affari, la rivista economica sull'Africa). Conclusioni a cura del presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti.



In allegato il programma completo dalla presentazione.