La sala Walter Tobagi della Fnsi

16 Mag 2022

'Pace proibita: appello al Parlamento', il 17 maggio conferenza stampa in Fnsi di Santoro, Guzzanti e Tarquinio

Martedì 17 maggio 2022, alle 15, la sala "Walter Tobagi" della Fnsi ospita una conferenza stampa per esporre l'appello che i promotori di "Pace proibita" presentano al Parlamento italiano.



Intervengono: Sabina Guzzanti, Michele Santoro, Marco Tarquinio.



L'appuntamento è nella sede della Federazione nazionale della Stampa itailana, in corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma (secondo piano).



Per partecipare è necessario accreditarsi scrivendo alla mail: redazione@serviziopubblico.it. Per l'accesso alla sala Tobagi è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.