Inpgi, equo compenso, carcere e bavagli, Lorusso: «Bene il premier Conte, ora soluzioni in tempi brevi»

Per il segretario generale Fnsi, le parole pronunciate dal presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno sono «incoraggianti». Il sindacato dei giornalisti «continuerà a portare avanti le istanze della professione con spirito costruttivo in tutti i tavoli di confronto per favorire soluzioni», ribadisce.

Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi (Foto: Ansa)

«Le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle questioni più urgenti per il mondo dell'informazione, pronunciate nel corso della conferenza stampa di fine anno, sono incoraggianti. L'auspicio è che i tavoli aperti possano portare a soluzioni in tempi brevi». Lo afferma il segretario generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, Raffaele Lorusso.



«Il premier – aggiunge – conferma la volontà del governo di mettere in sicurezza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani salvaguardandone l'autonomia, senza alimentare ipotesi suggestive, ma attraverso un processo di allargamento della platea degli iscritti ai comunicatori e misure di rafforzamento, su cui è in corso il confronto fra presidenza del Consiglio, ministeri competenti, Inpgi e Fnsi. Allo stesso modo, va affrontato il problema della lotta al precariato e della definizione dell'equo compenso per i giornalisti lavoratori autonomi, oggetto di discussione fra il sottosegretario con delega all'editoria, Andrea Martella, Fnsi e Fieg, sul quale si attendono le prime risposte entro febbraio».



Per il segretario Fnsi, «analoga accelerazione è auspicabile per l'approvazione dei progetti di legge per contrastare le querele bavaglio e cancellare il carcere per i giornalisti. Si tratta di proposte ferme in parlamento. Le stesse Camere non possono più rimandare la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo. Su questi temi non sono irrilevanti la volontà politica e l'impulso del governo. Per questo – conclude – la Federazione nazionale della Stampa italiana continuerà a portare avanti le istanze della professione con spirito costruttivo in tutti i tavoli di confronto per favorire le soluzioni».