La sede dell'Inpgi a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

27 Mar 2024

Inpgi, sul sito web disponibili le certificazioni fiscali relative al 2023

Le documentazioni riguardano le prestazioni erogate dall’Istituto ai giornalisti lavoratori autonomi e agli iscritti beneficiari del trattamento integrativo ‘Ex Fissa’.

Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’Inpgi le certificazioni uniche (CU 2024) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2023 agli iscritti presso la propria Gestione previdenziale. La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema Spid o Cie.



Presso tale sezione gli iscritti all’Inpgi che siano stati beneficiari delle somme erogate dall’Istituto nel 2023 – sulla base dell’apposito accordo straordinario siglato con la Fieg e la Fnsi – a titolo di trattamento integrativo “Ex Fissa”, potranno reperire anche la relativa Certificazione. Al contrario, a coloro che hanno ricevuto tali somme ma non sono iscritti all’Inpgi, la CU verrà inviata a mezzo Pec.



Per gli iscritti eventualmente sprovvisti di Spid e Cie, si fa presente che è possibile dotarsene – anche se residenti all’estero – consultando le istruzioni messe a disposizione dalle competenti autorità governative, reperibili ai seguenti indirizzi web:



Spid – Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/



Cie – Ministero degli Interni https://www.cartaidentita.interno.gov.it/



Anche quest’anno, come di consueto, l’Istituto ha inoltre sottoscritto delle convenzioni con i Caf Acli Milano Servizi Fiscali Srl e Caaf 50&Più SRL per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2023. L'elenco delle strutture è disponibilie sul blog InpgiNotizie.it.



Da via Nizza si ricorda, infine, che – a seguito del trasferimento all’Inps, a decorrere dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale relativa ai giornalisti che svolgono o hanno svolto attività di lavoro dipendente – possono avvalersi delle condizioni previste nelle suddette convenzioni solo gli iscritti che abbiano ricevuto, nel corso dell’anno di imposta 2023, un trattamento erogato dall’Inpgi per il quale sia stata rilasciata dall’Istituto la relativa Certificazione Unica.