La sala Walter Tobagi della Fnsi

13 Nov 2024

'Intelligenza artificiale e bias di genere', il 18 novembre corso della Cpo di Stampa Romana in Fnsi

Appuntamento dalle 14 in sala Walter Tobagi. Le iscrizioni sono aperte fino venerdì 15 novembre sulla piattaforma formazionegiornalisti.it. Ai partecipanti 6 crediti deontologici.

'Intelligenza artificiale e Bias di genere': questo il titolo dell'evento/corso di formazione promosso dalla Commissione pari opportunità dell'Associazione Stampa Romana in programma lunedì 18 novembre 2024 nella sede della Fnsi a Roma. L'appuntamento è per le 14 in sala Walter Tobagi al primo piano di via delle Botteghe Oscure, 54.



«L'intelligenza artificiale ha un problema di genere - rilevano le organizzatrici - In un'epoca in cui l'IA pervade ogni aspetto della nostra vita, dalla selezione del personale ai sistemi di riconoscimento vocale, emerge un problema critico: i bias di genere incorporati in queste tecnologie rischiano di perpetuare le ataviche diseguaglianze fra i generi e, dunque, fra uomini e donne».



Per affrontare questa sfida, la Cpo di Stampa Romana propone un innovativo corso sui bias di genere nelle IA, un tema che sta guadagnando sempre più rilevanza nel panorama educativo/formativo/tecnologico.



La giornata di studio mira a sensibilizzare su come i pregiudizi di genere si infiltrino nei sistemi di intelligenza artificilae, spesso in modo subdolo e non intenzionale. Ma propone anche indicazioni per contrastarli.



Fra i relatori previsti, insieme con la segretaria generale Fnsi, Alessandra Costante e Vanna Palumbo, presidente Cpo Stampa Romana, anche Sergio Bellucci, studioso di IA e scrittore; Paolo Corsini, direttore Approfondimenti Rai; Paola De Nicola Travaglini, magistrata ed esperta di cultura di genere e contrasto alla violenza; Stefano Ferrante, segretario dell'Associazione Stampa Romana. Atteso anche un contributo video di padre Paolo Benanti, professore e presidente Commissione Pontificia su IA.



Le iscrizioni sono aperte fino venerdì 15 novembre sulla piattaforma formazionegiornalisti.it. Ai partecipanti andranno 6 crediti deontologici.