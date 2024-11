La locandina del corso di formazione

13 Nov 2024

'Uffici stampa nell'era digitale': il 16 novembre corso di formazione a Cagliari

Al termine del seminario si svolgerà la premiazione dei vincitori del 'Premio Giornalismo sardo – L'Addetto stampa dell'anno'.

Si terrà sabato 16 novembre 2024 dalle 10 alle 13 nella Sala convegni dell’Associazione della Stampa Sarda (via Barone Rossi 29, Cagliari) il corso di formazione dal titolo 'Uffici stampa nell'era digitale'. Dopo i saluti della presidente dell'Associazione della Stampa Sarda Simonetta Selloni e del presidente dell'Ordine dei giornalisti regionale Francesco Birocchi, è previsto l'intervento di Andrea Albanese, social media marketing manager e digital communication advisor.



L'iniziativa - organizzata dal sindacato dei giornalisti e dal Gus Sardegna, il gruppo di specializzazione dei giornalisti degli uffici stampa presieduto da Sergio Nuvoli - affronterà le profonde trasformazioni che la professione giornalistica e, in particolare, il lavoro degli uffici stampa, hanno subito con l'avvento dei nuovi strumenti digital e social.



«In un contesto in cui le tecnologie digitali cambiano rapidamente, è fondamentale per gli addetti stampa adattare il messaggio e i contenuti da trasmettere – spiega il Presidente del Gus, Sergio Nuvoli - assicurando che questi giungano in maniera efficace e competitiva a un pubblico sempre più ampio e variegato».



I giornalisti che parteciperanno dopo essersi iscritti sulla piattaforma della formazione otterranno cinque crediti deontologici.



Al termine del corso si svolgerà la premiazione dei vincitori del 'Premio Giornalismo sardo – L'Addetto stampa dell'anno'.