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Alberto Barachini (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Media 30 Apr 2026

Internet, Barachini: «Punire gli Ott non basta, vanno coinvolti nella produzione di contenuti»

Il sottosegretario all'Editoria alla cerimonia per i 40 anni di Internet in Italia, a Pisa, giovedì 30 aprile 2026: «Bisogna difendere il diritto d'autore, ma vanno superate le multe».

«Sicuramente bisogna difendere il diritto d'autore e chi produce informazione, che è un bene costoso e raro, molto più di quanto si pensi, affinché i grandi over the top di Internet si rendano responsabili del futuro dell'editoria e per farlo penso che si debba passare dal percorso punitivo delle multe a una loro partecipazione alla produzione dei contenuti informativi». Lo ha detto a Pisa il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Editoria, Alberto Barachini, alla cerimonia per i 40 anni di Internet in Italia.

«Dobbiamo aiutare i cittadini - ha aggiunto Barachini - a comprendere la differenza tra un'informazione prodotta dalle persone con costi e fatica, alla ricerca delle fonti accreditate, e la distribuzione delle pillole di informazione che spesso utilizzano la stessa fonte che è stata trovata dai giornalisti, lavorata dai giornalisti, e che poi però viene distribuita in maniera gratuita».

E «occorre - ha concluso - tornare a valorizzare l'informazione tradizionale, quella professionale, quella dei giornalisti, difendere il diritto d'autore e lavorare in Europa perché i grandi over the top si rendano responsabili del futuro dell'editoria. In questo modo si può sostenere il sistema nazionale e il sistema europeo dell'informazione». (Ansa - 30 aprile 2026)

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