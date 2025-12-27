CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
La notizia sul profilo X del New York Times
Internazionale 07 Apr 2026

Iraq, New York Times: «Rilasciata Shelly Kittleson in cambio di alcuni miliziani»

La giornalista è stata trattenuta in prigionia una settimana dopo il rapimento.

La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata dopo una settimana di prigionia. Lo riporta il New York Times citando due funzionari della sicurezza irachena e Kaitab Hezbollah.

Kittleson è stata rilasciata «in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche» del premier iracheno, ha detto Kaitab Hezbollabh in una nota, sottolineando che Kittleson deve lasciare immediatamente l'Iraq.

La giornalista è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. (Ansa, 7 aprile 2026)

@fnsisocial
Internazionale
03 Apr 2026
La Farnesina segue il caso di Shelly Kittleson rapita in Iraq
Internazionale
31 Mar 2026
Iraq, rapita giornalista americana collaboratrice di media italiani
Internazionale
28 Mar 2026
Libano, Ifj: «Condanniamo con la massima fermezza l'assassinio di 3 giornalisti perpetrato da Israele»
 Le altre news

Articoli correlati

Media04 Apr 2026
Journalism Trust Initiative, Rsf punta sull'Italia per far crescere il progetto
Appuntamenti10 Mar 2026
Torna Voices, festival europeo di giornalismo e libertà dei media
Anniversario06 Mar 2026
8 marzo: la vita difficile delle giornaliste tra minacce, molestie, precarietà e gender pay gap
Libertà di informazione03 Mar 2026
Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti: «In Europa clima sempre più ostile verso chi fa informazione»
Anniversario13 Feb 2026
Giornata Mondiale della radio, Onu: resta il mezzo di comunicazione più utilizzato
Formazione27 Dic 2025
'Post Brexit, Europa e Regno Unito tornano a riavvicinarsi': il 14 gennaio corso di formazione in Fnsi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
Fascistissima
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits