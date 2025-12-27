La notizia sul profilo X del New York Times

07 Apr 2026

Iraq, New York Times: «Rilasciata Shelly Kittleson in cambio di alcuni miliziani»

La giornalista è stata trattenuta in prigionia una settimana dopo il rapimento.

La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata dopo una settimana di prigionia. Lo riporta il New York Times citando due funzionari della sicurezza irachena e Kaitab Hezbollah.



Kittleson è stata rilasciata «in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche» del premier iracheno, ha detto Kaitab Hezbollabh in una nota, sottolineando che Kittleson deve lasciare immediatamente l'Iraq.



La giornalista è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. (Ansa, 7 aprile 2026)