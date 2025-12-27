La notizia sul profilo X del New York Times
Internazionale 07 Apr 2026
Iraq, New York Times: «Rilasciata Shelly Kittleson in cambio di alcuni miliziani»
La giornalista è stata trattenuta in prigionia una settimana dopo il rapimento.
La giornalista americana Shelly Kittleson è stata liberata dopo una settimana di prigionia. Lo riporta il New York Times citando due funzionari della sicurezza irachena e Kaitab Hezbollah.
Kittleson è stata rilasciata «in segno di apprezzamento per le posizioni patriottiche» del premier iracheno, ha detto Kaitab Hezbollabh in una nota, sottolineando che Kittleson deve lasciare immediatamente l'Iraq.
La giornalista è stata rilasciata in cambio della liberazione di alcuni prigionieri di Kaitab Hezbollah, secondo quanto riferito da due funzionari iracheni. (Ansa, 7 aprile 2026)
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