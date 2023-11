La Striscia di Gaza (Foto: google.com/maps)

22 Nov 2023

Israele - Striscia di Gaza, Cpj: almeno 53 i reporter uccisi

Sale il numero dei giornalisti vittime del conflitto in Medio Oriente. Tra i cronisti che hanno perso la vita 46 erano palestinesi, quattro israeliani e tre libanesi.

Il numero dei giornalisti uccisi nel conflitto Israele-Hamas dal 7 ottobre è salito ad almeno 53. Lo ha reso noto il Comitato per la Protezione dei Giornalisti (Cpj), precisando in una nota pubblicata sul suo sito web che, al 22 novembre 2023, fra le vittime vi sono 46 palestinesi, quattro israeliani e tre libanesi. Inoltre 11 giornalisti sono rimasti feriti, tre sono stati denunciati come dispersi, mentre i cronisti arrestati sono 18.



Gli ultimi giornalisti a perdere la vita sono stati un reporter e un fotoreporter che lavoravano entrambi per il media libanese Al Mayadeen. Sono stati uccisi il 21 novembre negli attacchi israeliani nel sud del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato che sta esaminando la dinamica dell'incidente. «Questa è un'area con ostilità attive, dove si verificano scontri a fuoco. La presenza nell'area è pericolosa», ha aggiunto l'Idf.