Un momento dell'incontro nella sede della Fnsi

13 Nov 2023

A Roma incontro tra Fnsi e rappresentanti delle istituzioni cubane

L’obiettivo è garantire la libertà di stampa e il diritto a informare e a essere informati nell’isola caraibica.

Nella sede della Fnsi a Roma il segretario aggiunto Claudio Silvestri e Valentina Barile, consigliera nazionale, hanno accolto Iliana Fonseca Lorente, vicedirettrice generale di Stampa, comunicazione e immagine del Ministero degli Affari Esteri di Cuba, Malena Castañeda, coordinatrice del gruppo immagine della Cancelleria di Cuba, e Alejandro Betancourt Peña, responsabile di stampa e affari culturali dell’Ambasciata cubana in Italia. L’incontro ha aperto la strada a una collaborazione tra gli organi istituzionali e sindacali cubani e la Federazione Nazionale Stampa Italiana per garantire la libertà di stampa e il diritto a informare e a essere informati.



«In questo momento, a Cuba, ci sono 145 giornalisti da tutto il mondo, che rappresentano 63 mezzi di comunicazione, appartenenti a 33 Paesi», ha detto Fonseca. «È nostro interesse garantire l’operato e la sicurezza dei giornalisti, in particolare di quelli freelance, nonché la collaborazione tra professionisti in campo internazionale», ha concluso Silvestri.